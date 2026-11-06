Bilaspur News: ब्रह्मपुखर में धूल से लोग परेशान, सुबह आठ बजे हो पानी छिड़काव

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स्थानीय लोगों का कहना है कि निर्माण कंपनी की ओर से सुबह करीब नौ से दस बजे के बीच सड़क पर पानी का छिड़काव किया जाता है। वहीं, सुबह आठ बजे के आसपास अधिकांश लोग अपने कामकाज के लिए घरों से निकलते हैं। इसी समय स्कूली बच्चों की भी सड़क पर आवाजाही रहती है। सुबह के समय वाहनों की आवाजाही अधिक होने के कारण सड़क से धूल के गुबार उठते हैं।इससे राहगीरों, दोपहिया वाहन चालकों और स्कूली बच्चों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय निवासी राजेंद्र, गोपाल, रमेश, रामपाल और पंकज सहित अन्य ग्रामीणों ने निर्माण कंपनी से पानी के छिड़काव का समय बदलकर सुबह करीब आठ बजे निर्धारित करने की मांग की है।उनका कहना है कि इससे कामकाज और स्कूल जाने वाले लोगों को धूल से राहत मिल सकेगी। उधर, कनिष्ठ अभियंता अभय कुमार ने बताया कि लोगों की मांग के अनुसार अब सुबह जल्दी पानी का छिड़काव करवाया जाएगा, ताकि किसी को समस्या न हो।