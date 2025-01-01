Bilaspur News: झंडूता कांग्रेस ने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने पर किया मंथन

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संवाद न्यूज एजेंसीशाहतलाई (बिलासपुर)। झंडूता ब्लॉक कांग्रेस की ओर से संगठन की मजबूती को लेकर कलोल में बैठक आयोजित की गई। अध्यक्षता ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष विजय कौशल ने की। बैठक में प्रदेश कांग्रेस सह प्रभारी चेतन चौहान और प्रदेश कांग्रेस महासचिव विवेक कुमार विशेष रूप से मौजूद रहे। संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने को लेकर चर्चा हुई। प्रदेश कांग्रेस सह प्रभारी चेतन चौहान ने कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत करने के लिए सक्रियता से काम करने का आह्वान किया। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि दो चुनाव आयुक्तों ने मुख्य चुनाव आयुक्त के कुछ फैसलों पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा कि इस तरह के विवाद को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई होनी चाहिए थी। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त की ओर से अन्य सदस्यों की सहमति के बिना लिए गए फैसलों को लेकर भी सवाल उठाए। चेतन चौहान ने कहा कि कांग्रेस संगठन को लगातार मजबूत किया जा रहा है और कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अभी से तैयार रहना होगा। उन्होंने प्रदेश सरकार की ओर से जनता के हित में चलाई जा रही योजनाओं का भी उल्लेख किया।प्रदेश कांग्रेस महासचिव विवेक कुमार ने कहा कि कार्यकर्ता बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने के साथ सरकार की योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाएं। उन्होंने बताया कि बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है।बैठक में अंजना धीमान, विजय कौशल, मानेंद्र सिंह चंदेल, राकेश मैहता, महिला कांग्रेस अध्यक्ष मृदला चंदेल, कर्ण चंदेल, चंद्रशेखर सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।