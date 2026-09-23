Bilaspur News: पंचायत प्रधानों को बताए पंचायत संचालन के अधिकार और नियम

पंचायती राज एक्ट-रूल और वित्तीय प्रावधानों की दी जानकारीजिला पंचायत अधिकारी सर्वेश सिंह बिष्ट ने प्रधानों को किया संबोधितसंवाद न्यूज एजेंसीबिलासपुर। जिला परिषद भवन बिलासपुर में पंचायत प्रधानों के चार दिवसीय प्रशिक्षण के दूसरे दिन बुधवार को पंचायतों के कामकाज से जुड़े विभिन्न विषयों पर जानकारी दी गई। प्रधानों के लिए आयोजित फाउंडेशन कोर्स में उन्हें पंचायती राज व्यवस्था के नियमों, अधिकारों और जिम्मेदारियों से अवगत करवाया जा रहा है। प्रशिक्षण का उद्देश्य प्रधानों को पंचायतों के संचालन और विकास कार्यों को प्रभावी तरीके से आगे बढ़ाने के लिए जरूरी जानकारी देना है।प्रशिक्षण के दौरान जिला पंचायत अधिकारी सर्वेश सिंह बिष्ट ने पंचायत प्रधानों को संबोधित किया। उन्होंने पंचायतों के कामकाज में नियमों की जानकारी और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य करने के महत्व पर जानकारी दी। प्रधानों को पंचायती राज एक्ट और रूल से जुड़े प्रावधानों को समझाया जा रहा है, ताकि पंचायत स्तर पर लिए जाने वाले निर्णय और विकास कार्य नियमानुसार किए जा सकें। प्रशिक्षण में पंचायतों से संबंधित विभिन्न योजनाओं और वित्तीय प्रावधानों को भी शामिल किया गया है। प्रधानों को बीबीजी रामजी योजना और 16वें वित्त आयोग से जुड़े विषयों की जानकारी दी जा रही है। इसके तहत पंचायतों को उपलब्ध वित्तीय संसाधनों और विकास कार्यों में उनके उपयोग से संबंधित प्रक्रिया को समझाया जा रहा है। इसके अलावा पंचायत प्रधानों की न्यायिक शक्तियों को लेकर भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पंचायत स्तर पर प्रधानों की भूमिका, अधिकार और जिम्मेदारियों से जुड़े पहलुओं को विस्तार से समझाया जा रहा है। चार दिवसीय प्रशिक्षण में आपदा प्रबंधन को भी महत्वपूर्ण विषय के तौर पर शामिल किया गया है। आपदा के समय पंचायत स्तर पर किस तरह प्रशासन के साथ समन्वय कर राहत और बचाव कार्यों में सहयोग किया जा सकता है, इससे जुड़े विषयों पर भी जानकारी दी जाएगी। प्रशिक्षण के आगामी सत्रों में पंचायतों के कामकाज से जुड़े अन्य विषयों पर भी प्रधानों को जानकारी दी जाएगी। चार दिन चलने वाले इस फाउंडेशन कोर्स के माध्यम से प्रधानों को पंचायत प्रशासन, योजनाओं, वित्तीय प्रबंधन और आपदा प्रबंधन से जुड़े विषयों की व्यावहारिक जानकारी देने का प्रयास किया जा रहा है।