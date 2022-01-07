Bilaspur News: सिटी में आज

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खेलकूद प्रतियोगिता: घुमारवीं में अंडर 19 लड़कों की जिला स्तरीय प्रतियोगिता के दूसरे दिन के मुकाबले 10:30 बजे शुरू होंगे।

कथा: विश्वकर्मा मंदिर बिलासपुर में श्री राम कथा का शुभारंभ दोपहर 12 बजे से होगा।

काम की बात: जिला अस्पताल में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर तनुजा छुट्टी पर रहेंगी।

खेलकूद प्रतियोगिता : बैहल में सुबह 10:30 बजे अंडर-14 जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ होगा।