Bilaspur News: सिटी में आज
शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 11:45 PM IST
Updated Tue, 03 Nov 2026 11:45 PM IST
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भर्ती : कहलूर खेल परिसर में सुबह 7:00 बजे से पुलिस भर्ती शुरू होगी।
शिविर: औहर स्कूल में एनएसएस शिविर के तहत सुबह 8:00 बजे से विभिन्न गतिविधियां शुरू होंगी।
शिविर: पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला (सीबीएसई) में सुबह 10:00 बजे एनएसएस शिविर का समापन होगा।
कथा : शहर के चंगर सेक्टर स्थित दुर्गा माता मंदिर में श्रीमद्भागवत कथा दोपहर 2:00 बजे शुरू होगी।
काम की बात: क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में सर्जन डॉ. प्रशांत अवकाश पर रहेंगे।
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शिविर: औहर स्कूल में एनएसएस शिविर के तहत सुबह 8:00 बजे से विभिन्न गतिविधियां शुरू होंगी।
शिविर: पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला (सीबीएसई) में सुबह 10:00 बजे एनएसएस शिविर का समापन होगा।
कथा : शहर के चंगर सेक्टर स्थित दुर्गा माता मंदिर में श्रीमद्भागवत कथा दोपहर 2:00 बजे शुरू होगी।
काम की बात: क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में सर्जन डॉ. प्रशांत अवकाश पर रहेंगे।