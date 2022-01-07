Bilaspur News: सिटी में आज
शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 01:03 AM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 01:03 AM IST
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भंडारा : श्री नयना देवी जी में सुबह 7:00 बजे से भंडारा शुरू होगा।
धरना: घुमारवीं में सुबह 10:00 बजे भाजपा का क्रमिक धरना शुरू होगा।
खेल: राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला औहर में सुबह 10:00 बजे अंडर-19 जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता शुरू होगी।
काम की बात: उपमंडल घुमारवीं की देहरा-कोट सड़क यातायात के लिए बंद रहेगी।
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धरना: घुमारवीं में सुबह 10:00 बजे भाजपा का क्रमिक धरना शुरू होगा।
खेल: राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला औहर में सुबह 10:00 बजे अंडर-19 जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता शुरू होगी।
काम की बात: उपमंडल घुमारवीं की देहरा-कोट सड़क यातायात के लिए बंद रहेगी।