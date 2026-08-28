रोजगार देने में नाकाम सरकार अब युवाओं को लॉटरी का टिकट दे रही : गर्ग
शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 11:04 PM IST
Updated Fri, 28 Aug 2026 11:04 PM IST
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निहारी में भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक में पूर्व मंत्री ने कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना
संवाद न्यूज एजेंसी
घुमारवीं (बिलासपुर)। पूर्व मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कांग्रेस सरकार पर युवाओं से किए रोजगार के वादे को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पांच लाख रोजगार देने का वादा कर सत्ता में आई सरकार अब युवाओं को नौकरी देने के बजाय लॉटरी का टिकट थमाने जा रही है। गर्ग निहारी में भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित कर रहे थे।
गर्ग ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने पांच साल में पांच लाख रोजगार देने का वादा किया था। युवाओं ने रोजगार और बेहतर भविष्य की उम्मीद में कांग्रेस को सत्ता सौंपी, लेकिन सरकार रोजगार के नए अवसर पैदा करने के बजाय लॉटरी शुरू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश का युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और रोजगार की तलाश में भटक रहा है। ऐसे समय में सरकार को सरकारी और निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने चाहिए। उद्योग, पर्यटन, स्वरोजगार, स्टार्टअप और कौशल विकास को बढ़ावा देने की जरूरत है। पूर्व मंत्री ने कहा कि लॉटरी को बढ़ावा देने से युवाओं में मेहनत के बजाय आसान पैसा कमाने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। उन्होंने सरकार से लॉटरी शुरू करने के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की। गर्ग ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता लॉटरी नहीं, रोजगार होनी चाहिए। युवाओं को किस्मत आजमाने का टिकट नहीं, बल्कि सुरक्षित भविष्य का अवसर चाहिए।
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घुमारवीं (बिलासपुर)। पूर्व मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कांग्रेस सरकार पर युवाओं से किए रोजगार के वादे को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पांच लाख रोजगार देने का वादा कर सत्ता में आई सरकार अब युवाओं को नौकरी देने के बजाय लॉटरी का टिकट थमाने जा रही है। गर्ग निहारी में भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित कर रहे थे।
गर्ग ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने पांच साल में पांच लाख रोजगार देने का वादा किया था। युवाओं ने रोजगार और बेहतर भविष्य की उम्मीद में कांग्रेस को सत्ता सौंपी, लेकिन सरकार रोजगार के नए अवसर पैदा करने के बजाय लॉटरी शुरू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश का युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और रोजगार की तलाश में भटक रहा है। ऐसे समय में सरकार को सरकारी और निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने चाहिए। उद्योग, पर्यटन, स्वरोजगार, स्टार्टअप और कौशल विकास को बढ़ावा देने की जरूरत है। पूर्व मंत्री ने कहा कि लॉटरी को बढ़ावा देने से युवाओं में मेहनत के बजाय आसान पैसा कमाने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। उन्होंने सरकार से लॉटरी शुरू करने के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की। गर्ग ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता लॉटरी नहीं, रोजगार होनी चाहिए। युवाओं को किस्मत आजमाने का टिकट नहीं, बल्कि सुरक्षित भविष्य का अवसर चाहिए।
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