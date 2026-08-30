Bilaspur News: सेपकटाकरा में अशोका स्कूल के चार खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर चयनित

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संवाद न्यूज एजेंसी

भगेड़ (बिलासपुर)। अशोका इंटरनेशनल स्कूल कुठेड़ा के चार छात्र-छात्राओं का सेपकटाकरा की राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ है। प्रतियोगिता श्रीनगर में होगी, जहां खिलाड़ी हिमाचल का प्रतिनिधित्व करेंगे। स्कूल में हुई सब-जूनियर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। इसी के आधार पर चार खिलाड़ियों का राष्ट्रीय स्तर के लिए चयन हुआ। स्कूल अध्यक्ष अशोक शर्मा ने खिलाड़ियों और डीपी अजय ठाकुर को बधाई देते हुए कहा कि यह स्कूल और क्षेत्र के लिए गर्व की बात है। उन्होंने खिलाड़ियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की।



श्रीनगर में हिमाचल का प्रतिनिधित्व करेंगे खिलाड़ी