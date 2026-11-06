Bilaspur News: केवी घुमारवीं में दिखे भारतीय संस्कृति के विविध रंग

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कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यातिथि एवं विद्यालय की प्राचार्य रिंकू कुमारी ने दीप प्रज्ज्वलन के साथ किया। पहली व दूसरी कक्षा के नन्हे बच्चों ने स्वागत नृत्य पेश किया, जबकि तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों ने पढ़ाई के साथ खेलकूद के महत्व का संदेश दिया। शिवांश सहगल व ध्रुव गौतम ने पहाड़ी गीत से समां बांधा। चौथी कक्षा के विद्यार्थियों ने डोगरी, छठी ने पंजाबी, सातवीं ने दक्षिण भारतीय, आठवीं ने गुजराती डांडिया और नौवीं कक्षा ने हरियाणवी लोक नृत्य की प्रस्तुति दी।कक्षा नौवीं के विद्यार्थियों ने नशा मुक्त भारत विषय पर आधारित नाटिका से समाज को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया। वैभव और साथियों की कव्वाली तथा डॉ. अभिलाषा शर्मा की गजल और सदाबहार गीत ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। दसवीं कक्षा के विद्यार्थियों और शिक्षकों द्वारा प्रस्तुत हिमाचली नाटी समारोह का विशेष आकर्षण रही।प्राचार्य रिंकू कुमारी ने कहा कि वार्षिक समारोह विद्यार्थियों की प्रतिभा और आत्मविश्वास को निखारने का महत्वपूर्ण मंच है। शिक्षा का उद्देश्य केवल किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है। इस अवसर पर स्कूल स्टाफ, शिक्षक और अभिभावक मौजूद रहे।