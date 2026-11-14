Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Bilaspur News ›   Devotees throng Shri Naina Devi; 25,000 offer prayers to the Goddess

Bilaspur News: श्री नयना देवी में उमड़े श्रद्धालु, 25 हजार ने किए माता के दर्शन

Sat, 14 Nov 2026 11:58 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 11:58 PM IST
विज्ञापन
Devotees throng Shri Naina Devi; 25,000 offer prayers to the Goddess
श्री नयना देवी जी में दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालु। संवाद
सुबह से लगी कतारें; दिनभर गूंजते रहे माता के जयकारे, श्रद्धालुओं ने लंगर में ग्रहण किया प्रसाद
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
श्री नयना देवी जी (बिलासपुर)। प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री नयना देवी जी में शनिवार को श्रद्धालुओं की खूब रौनक रही। देश के विभिन्न राज्यों से पहुंचे करीब 25 हजार श्रद्धालुओं ने माता के दरबार में माथा टेककर परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था, जो देर शाम तक जारी रहा।
माता के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं को कतारों में लगकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ा। इस दौरान मंदिर परिसर माता के जयकारों से गूंजता रहा। श्रद्धालुओं ने विधिवत पूजा-अर्चना कर माता का आशीर्वाद प्राप्त किया। कई श्रद्धालु परिवार सहित माता के दरबार में पहुंचे।
विज्ञापन

श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर परिसर में व्यवस्थाएं सुचारू बनाए रखने पर विशेष ध्यान दिया गया। दर्शन करने के बाद श्रद्धालुओं ने मंदिर परिसर में चल रहे लंगर में प्रसाद ग्रहण किया। लंगर में दिनभर श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी रही। लोगों ने लंगर व्यवस्था की सराहना की।
विज्ञापन
विज्ञापन

मंदिर अधिकारी चतर सिंह रनौत ने बताया कि शनिवार को करीब 25 हजार श्रद्धालुओं ने माता के दरबार में हाजिरी लगाई। उन्होंने कहा कि शक्तिपीठ में हर वर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं ने माता के चरणों में शीश नवाकर परिवार की सुख-शांति और खुशहाली की कामना की।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed