Bilaspur News: सिटी में आज

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शिविर : औहर स्कूल में एनएसएस शिविर के तहत विभिन्न गतिविधियां सुबह 8 बजे से होंगी



कैंपस इंटरव्यू : सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर के पदों के लिए जिला रोजगार कार्यालय बिलासपुर में सुबह 10 बजे से इंटरव्यू होंगे।



क्रिकेट मैच : लुहणू क्रिकेट मैदान में अपराह्न 1 बजे से चैलेंजर ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला शुरू होगा।



काम की बात : क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ तनुजा मातृत्व अवकाश पर रहेंगी।

भर्ती : कहलूर खेल परिसर में पुलिस भर्ती सुबह 7 बजे से होगी