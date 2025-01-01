Bilaspur News: घुमारवीं में भाजपा का सरकार के खिलाफ मोर्चा, क्रमिक अनशन तीसरे दिन भी जारी

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संवाद न्यूज एजेंसी

घुमारवीं (बिलासपुर)। भाजपा कार्यकर्ताओं की शिकायतों पर कार्रवाई नहीं होने के आरोपों को लेकर घुमारवीं में शुरू किया गया क्रमिक अनशन वीरवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। रमेश संख्यान, रणजीत सिंह, सुभाष ठाकुर, संदीप चंदेल और विक्रम ठाकुर अनशन पर बैठे। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए समान कानून व्यवस्था लागू करने की मांग उठाई। अनशन स्थल पर पहुंचे पूर्व खाद्य आपूर्ति मंत्री एवं भाजपा नेता राजेंद्र गर्ग ने कहा कि सात दिन से धरना और क्रमिक अनशन चल रहा है, लेकिन सरकार और प्रशासन की ओर से मांगों पर अब तक कोई ठोस पहल नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि अब आंदोलन को केवल घुमारवीं तक सीमित नहीं रखा जाएगा। भाजपा कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर लोगों से संवाद करेंगे और घर-घर पहुंचकर कांग्रेस सरकार और तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी की कथित कार्यप्रणाली से जनता को अवगत करवाएंगे।भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की शिकायतों पर पुलिस तत्काल कार्रवाई करती है, जबकि भाजपा कार्यकर्ताओं की शिकायतों को नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने समान प्रकृति के मामलों में एफआईआर दर्ज करने को लेकर अलग-अलग मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। नेताओं ने पुलिस प्रशासन से राजनीतिक दबाव से ऊपर उठकर निष्पक्ष कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने स्पष्ट किया कि मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा।

राजेंद्र गर्ग बोले- मांगें नहीं मानीं तो गांव-गांव और घर-घर पहुंचेगा आंदोलन