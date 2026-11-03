Bilaspur News: ऑपरेशन थियेटर में जाने से पहले इंटर्न ने सीखे टांके लगाने के गुर

उपकरणों को सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल करने की भी करवाई प्रैक्टिससंवाद न्यूज एजेंसीबिलासपुर। एम्स बिलासपुर में एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करने के बाद इंटर्नशिप कर रहे प्रशिक्षुओं को अब सर्जरी से जुड़ी बुनियादी तकनीकों का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी कड़ी में जनरल सर्जरी विभाग की ओर से एमबीबीएस 2021 बैच के इंटर्न के लिए दूसरा बेसिक स्यूचरिंग स्किल कोर्स आयोजित किया गया। इसमें प्रशिक्षुओं को सर्जिकल टांके लगाने की तकनीक और उपकरणों को सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल करने का अभ्यास करवाया गया।प्रशिक्षण का उद्देश्य इंटर्न को वास्तविक मरीजों के उपचार में शामिल होने से पहले सर्जरी से जुड़ी बुनियादी दक्षताओं में पारंगत करना रहा। सिमुलेशन आधारित इस प्रशिक्षण में प्रशिक्षुओं को केवल तकनीक की जानकारी ही नहीं दी गई, बल्कि उन्हें स्वयं अभ्यास करने का अवसर भी मिला। विभाग के विशेषज्ञ चिकित्सकों और रेजिडेंट डॉक्टरों ने अभ्यास के दौरान प्रशिक्षुओं को मार्गदर्शन दिया और उनकी गलतियों में सुधार के लिए फीडबैक भी दिया। इस दौरान टांके लगाने की बुनियादी तकनीक, सर्जिकल उपकरणों को सही तरीके से पकड़ने और उनका सुरक्षित इस्तेमाल करने पर विशेष ध्यान दिया गया। प्रशिक्षुओं ने विशेषज्ञों की देखरेख में बार-बार अभ्यास कर अपनी तकनीक को बेहतर बनाया। इससे उन्हें सर्जिकल प्रक्रियाओं को लेकर आत्मविश्वास हासिल करने में मदद मिली। एम्स के कार्यकारी निदेशक लेफ्टिनेंट जनरल (डॉ.) दलजीत सिंह, डीन (अकादमिक) डॉ. अनुपम पराशर और चिकित्सा अधीक्षक डॉ. दिनेश वर्मा के मार्गदर्शन में यह प्रशिक्षण आयोजित किया गया। विभाग के संकाय सदस्यों और रेजिडेंट डॉक्टरों ने प्रशिक्षण की अगुवाई की। इस तरह के व्यावहारिक प्रशिक्षण से इंटर्न को भविष्य में क्लीनिकल सेवाओं के दौरान सर्जिकल प्रक्रियाओं की बुनियादी समझ और कौशल विकसित करने में मदद मिलेगी।