Bilaspur News: आयुर्वेदिक शिविर में 183 मरीजों की जांच, निशुल्क दवाइयां बांटीं

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीबिलासपुर। 11वें आयुर्वेद दिवस के उपलक्ष्य में आयुष विभाग बिलासपुर की ओर से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय कंदरौर में निशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया। शिविर में 183 रोगियों का निरीक्षण और उपचार किया गया। जरूरतमंद मरीजों की खून की जांच भी की गई। इसके अलावा पंचकर्म की विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से मरीजों का उपचार किया गया और उन्हें निशुल्क औषधियां वितरित की गईं।शिविर में ग्राम पंचायत कंदरौर के प्रधान सुरेंद्र पाल और ग्राम पंचायत बेनला ब्राह्मणा के प्रधान राकेश ठाकुर मुख्यातिथि के रूप में मौजूद रहे। चिकित्सालय प्रबंधन की ओर से दोनों अतिथियों को औषधीय पौधे भेंट कर सम्मानित किया गया।शिविर का आयोजन जिला आयुष अधिकारी डॉ. सुखविंदर कौर के नेतृत्व और दिशा-निर्देशों में किया गया। इसमें प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. सुमन कुमारी, पंचकर्म विशेषज्ञ डॉ. प्रियंका एहितान, काय चिकित्सा विशेषज्ञ डॉ. गुरमेल सिंह और चिकित्सालय प्रभारी डॉ. विकास कुमार सहित अन्य कर्मचारियों ने मरीजों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कीं।इस दौरान लोगों को स्वस्थ जीवनशैली और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया गया। विशेषज्ञों ने आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के माध्यम से विभिन्न रोगों से बचाव और उपचार संबंधी जानकारी भी दी। कार्यक्रम में जिला परिषद सदस्य सपना कुमारी, बीडीसी सदस्य नरेश ठाकुर, कंदरौर पंचायत के उपप्रधान राजकुमार, वार्ड सदस्य यशवंत सिंह और स्वामी विवेकानंद स्कूल की संचालक नीना कौशल सहित अन्य लोग मौजूद रहे।