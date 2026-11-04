हिमाचल: तलवार से 20 वार करने के आरोपी को अग्रिम जमानत नहीं, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

पहले चरण में आरोपी के अदालत में पेश नहीं होने पर बांड की शर्तों का उल्लंघन होने के कारण उसे जब्त माना जाता है। इस स्तर पर जमानती को पूर्व में नोटिस देना जरूरी नहीं है। स्पष्ट किया कि जमानती को अपनी बात रखने और बचाव का अवसर दूसरे चरण में दिया जाता है। जब अदालत जमानती से जुर्माना वसूलने की प्रक्रिया शुरू करती है, तब उसे नोटिस जारी कर पूछा जाता है कि उस पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए। इस दौरान जमानती अपना पक्ष रख सकता है। डिवीजन बेंच ने कहा कि बांड जब्त करने के पहले चरण में ही नोटिस जारी करना अनिवार्य कर दिया जाए तो न्यायिक प्रक्रिया में अनावश्यक देरी होगी। इससे आरोपी भी कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए इस व्यवस्था का लाभ उठा सकते हैं।