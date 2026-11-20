मेडिकल कॉलेजों में विद्यार्थियों से निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त फीस वसूली करने वाले संस्थानों के खिलाफ अब नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। अटल मेडिकल एवं रिसर्च यूनिवर्सिटी (एएमआरयू) ने सरकार के निर्देशों के बाद अपने अधीन संबद्ध सभी सरकारी और निजी कॉलेजों को फीस संरचना में पारदर्शिता रखने और तय शुल्क से अधिक वसूली रोकने के आदेश जारी किए हैं। विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि कोई भी कॉलेज सरकार से निर्धारित फीस के अलावा किसी तरह का अतिरिक्त शुल्क, योगदान या लेवी विद्यार्थियों से नहीं वसूल सकेगा। सभी कॉलेजों के प्रधानाचार्यों को निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक पाठ्यक्रम की स्वीकृत फीस संरचना नोटिस बोर्ड और आधिकारिक वेबसाइट पर प्रमुखता से प्रदर्शित की जाए। इसके अलावा सीट आवंटित होने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को ईमेल, व्हाट्सएप और पंजीकृत डाक से पूरी फीस संरचना भेजकर इसका रिकॉर्ड सुरक्षित रखना होगा।

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