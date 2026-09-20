Yamuna Nagar News: हादसे में युवक की मौत, महिला समेत दो घायल

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साढौरा। बाबा बंदा सिंह बहादुर चौक पर शनिवार को दो बाइकों की भिड़ंत हो गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई और दूसरी बाइक पर सवार महिला और पुरुष घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कार्रवाई शुरू कर दी।जिला अंबाला के गांव लखनोरा निवासी 36 वर्षीय मनजीत सिंह शनिवार दोपहर बाइक पर सवार होकर जा रहे थे। जब वह साढौरा के बाबा बंदा सिंह बहादुर चौक के पास पहुंचे तो सामने से आ रही भोलीवाला गांव निवासी महिला और पुरुष की बाइक से उनकी टक्कर हो गई। हादसे में मनजीत सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। दूसरी बाइक पर सवार महिला और पुरुष को भी चोटें आईं।तीनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र साढौरा पहुंचाया गया। मनजीत सिंह की गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें जगाधरी रेफर कर दिया। जगाधरी में उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद थाना साढौरा पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी जुटाते हुए आगामी कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस प्रवक्ता चमकौर सिंह का कहना है कि मामले में कार्रवाई की जा रही है।