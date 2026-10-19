मां! तुझ पर जिंदगी कुर्बान: पूजा का सामान प्रवाहित कर रही महिला का पैर फिसला, बेटे ने अपनी जान देकर बचाया

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ग्रामीण अनिल कुमार के अनुसार, सुनीता तालाब के किनारे खड़ी होकर पानी में पूजा का सामान डाल रही थी। इसी दौरान अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और पैर फिसलने से वह तालाब में गिर गई।मां को पानी में डूबता देख शुभम ने एक पल की भी देर नहीं की और उसे बचाने के लिए तालाब में छलांग लगा दी। उसने काफी मशक्कत के बाद अपनी मां को सुरक्षित किनारे तक पहुंचा दिया। मां की जान बचाने में वह सफल तो हो गया, लेकिन खुद तालाब में बने गहरे गड्ढे में फंस गया। पानी अधिक गहरा होने के कारण वह बाहर नहीं निकल सका और डूब गया।शुभम के तालाब में डूबने की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। इसके बाद डायल 112 की टीम और गोताखोरों को बुलाया गया। गोताखोरों ने तालाब में युवक की तलाश शुरू की। करीब दो घंटे तक चले तलाशी अभियान के बाद शुभम को तालाब से बाहर निकाला गया। परिजन उसे लेकर तुरंत जगाधरी सिविल अस्पताल पहुंचे, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।शुभम एक फैक्टरी में काम करता था। वह दो भाइयों में छोटा था और अभी अविवाहित था। करीब दो साल पहले उसके पिता की भी मौत हो चुकी थी। अब परिवार ने जवान बेटे को भी खो दिया है। मां की जान बचाने के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान करने वाले शुभम की मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।हादसे के बाद परिजनों ने गांव के तालाब के किनारे सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं होने पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि तालाब के आसपास सुरक्षा के उचित प्रबंध होते तो इस तरह के हादसे को टाला जा सकता था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जगाधरी सिविल अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया है। सोमवार को शव का पोस्टमॉर्टम कराया जाएगा।