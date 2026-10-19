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Yamuna Nagar News: बूड़िया के शिवकुमार का था कट्टे में मिला शव

Mon, 19 Oct 2026 01:42 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Mon, 19 Oct 2026 01:42 AM IST
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The body of Shivkumar from Budiya was found in a sack
संवाद न्यूज एजेंसी
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यमुनानगर। बूड़िया-खारवन रोड पर नाले के पास कट्टे में मिले युवक के शव की पहचान बूड़िया निवासी शिवकुमार के रूप में हुई है। शिवकुमार 10 अक्तूबर से लापता था। शनिवार देर रात कट्टे में शव मिलने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। पुलिस मामले को लेकर विभिन्न पहलुओं से जांच कर रही है।

बूड़िया थाना प्रभारी निर्मल सिंह ने बताया कि शिवकुमार की गुमशुदगी के संबंध में 17 अक्तूबर को भोगपुर निवासी उनके साले मांगेराम ने शिकायत दर्ज कराई थी। जांच में सामने आया कि शिवकुमार 10 अक्तूबर से लापता था। उसकी पत्नी बच्चों के साथ मायके में रह रही थी, जबकि शिव कुमार घर पर अकेला रहता था।
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शिवकुमार के लापता होने के मामले की जांच के दौरान पुलिस उसके घर पहुंची थी। वहां से खून से सनी रॉड और कंबल बरामद हुआ था। इसके बाद बूड़िया-खारवन रोड पर नाले के पास कट्टे में युवक का शव मिलने से मामले ने गंभीर मोड़ ले लिया। कट्टे से युवक की एक टांग बाहर निकल रही थी। मौके खून के धब्बे और एक हाथ का दस्ताना भी मिला था।
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शव मिलने की सूचना पर बूड़िया थाना पुलिस और सीआईए-वन की टीम मौके पर पहुंची थी। पुलिस घटनास्थल से मिले साक्ष्यों और अन्य तथ्यों के आधार पर जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही हत्या के घटनाक्रम और इसमें शामिल लोगों के बारे में स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। शव का रविवार को पोस्टमार्टम कराया गया। थाना प्रभारी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर हत्या के कारणों की जांच की जा रही है।

दो जमींदारों समेत तीन पर हत्या करने का शक
बूड़िया निवासी शिवकुमार की हत्या के मामले में उसके भाई सत्यप्रकाश ने गांव के दो जमींदारों और एक अन्य पर शक जताया है। मांगेराम के अनुसार पुलिस संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। वहीं फॉरेंसिक टीम ने खून से सनी रॉड और कंबल को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि क्या रॉड से ही शिवकुमार की हत्या की गई थी और शव को कट्टे में भरकर घटनास्थल तक कैसे पहुंचाया गया।
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