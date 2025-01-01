Yamuna Nagar News: त्योहारों पर घर लौटे मजदूर, प्लाईवुड उत्पादन 35 फीसदी तक घटा

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यमुनानगर। त्योहारों की खुशियां मनाने के लिए मजदूरों के घर लौटने से जिले के प्लाईवुड कारोबार में उत्पादन प्रभावित होने लगा है। फैक्टरियों में श्रमिकों की संख्या घटने के कारण उत्पादन 30 से 35 प्रतिशत तक कम हो गया है।कई इकाइयों में नाइट शिफ्ट बंद करनी पड़ी है, जबकि दिन में भी सीमित श्रमिकों के सहारे काम चलाया जा रहा है। बिहार और पश्चिम बंगाल के मजदूर दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ पूजा मनाने के लिए अपने गांवों की ओर लौट रहे हैं। उद्यमियों को उम्मीद है कि छठ पूजा के बाद श्रमिकों की वापसी से उद्योग में कामकाज सामान्य हो सकेगा।जिले के प्लाईवुड कारोबार में करीब 80 प्रतिशत श्रमिक बिहार और पश्चिम बंगाल से आते हैं। त्योहारों के कारण इनकी घर वापसी का सिलसिला शुरू हो चुका है। पश्चिम बंगाल के मजदूर नवरात्र के दौरान दुर्गा पूजा मनाने के लिए घर लौटते हैं, जबकि बिहार के श्रमिक दिवाली और छठ पूजा परिवार के साथ मनाने को प्राथमिकता देते हैं। दूसरे राज्यों से आने वाले करीब 50 प्रतिशत मजदूर अब तक अपने घर जा चुके हैं। शेष श्रमिक भी धीरे-धीरे वापस लौट रहे हैं। संवाद