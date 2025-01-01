Yamuna Nagar News: महिला ने फंदा लगाकर दी जान

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

मृतका के पति अंकित ने पुलिस को बताया कि रिंकी ने कई वर्ष पहले अपने भाई को एक फाइनेंसर से ब्याज पर दो लाख रुपये दिलवाए थे। आरोप है कि करीब तीन साल बीतने के बाद भी उसका भाई न तो मूल रकम लौटा रहा था और न ही ब्याज दे रहा था। रिंकी रुपये वापस लेने के लिए लगातार भाई से संपर्क करती थी।परिजनों का आरोप है कि बार-बार फोन करने पर भाई उसे धमकी देता था और कहता था कि यदि वह लगातार कॉल करती रही तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। परिजनों ने दावा किया कि इसी परेशानी के कारण रिंकी मानसिक तनाव में थी। हालांकि, घटना के वास्तविक कारणों का पता पुलिस जांच के बाद ही चल सकेगा।थाना शहर के जांच अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि एफएसएल टीम ने घटनास्थल की जांच कर आवश्यक साक्ष्य जुटाए। फिलहाल परिजनों के बयान और अन्य तथ्यों के आधार पर मामले की जांच की जा रही है।