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यमुनानगर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कपालमोचन की पावन धरती पर आकर वे स्वयं को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। कपालमोचन में आयोजित ड्रोन और लेजर एंड साउंड शो से पहले श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए उन्होंने गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की सभी को बधाई दी। उन्होंने कपालमोचन की 32 धर्मशालाओं के विकास के लिए श्राइन बोर्ड को दो करोड़ रुपये देने की घोषणा की।मुख्यमंत्री ने कहा कि दस्तार केवल सिर पर सजने वाली पगड़ी नहीं, बल्कि जिम्मेदारियों का ताज है, जिसे गुरु महाराज ने हम सभी को बख्शा है। गुरु नानक देव जी ने पूरी दुनिया को एक ओंकार का संदेश दिया और हमेशा परमात्मा का स्मरण करने की सीख दी। उनकी शिक्षाएं आज भी समाज को सही राह दिखा रही हैं।उन्होंने कहा कि हरियाणा की मिट्टी का सिख गुरुओं के साथ गहरा रिश्ता रहा है। अंबाला, कुरुक्षेत्र और लोहगढ़ सहित प्रदेश के अनेक स्थानों का सिख गुरुओं के इतिहास से विशेष जुड़ाव है। यह प्रदेश के लिए गौरव की बात है।मुख्यमंत्री ने कहा कि साहिबजादों के अद्वितीय बलिदान और वीरता को नमन करने के लिए हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि गुरु साहिबानों की शिक्षाएं, त्याग और बलिदान आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करते रहेंगे। अंत में उन्होंने एक बार फिर सभी श्रद्धालुओं को गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं दीं।