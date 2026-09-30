Yamuna Nagar News: सफाई महाअभियान से देंगे स्वच्छता का संदेश

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यमुनानगर। नगर निगम ओर से सात अक्तूबर को सफाई महाअभियान चलाया जाएगा। निगम का दावा है कि इस महाअभियान में पांच हजार लोग एक साथ सफाई करेंगे। अभियान में भाग लेने के लिए नगर निगम की ओर से लोगों का पंजीकरण किया जा रहा है। पंजीकरण तीन अक्तूबर तक चलेगा।निगम की योजना के अनुसार इसमें सफाई कर्मचारी, स्थानीय लोग, पार्षद, अधिकारी, स्वयंसेवक भाग लेंगे। नगर निगम अधिकारियों का दावा है कि एक साथ सफाई करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया जाएगा। निगम आयुक्त महाबीर प्रसाद के अनुसार किसी नगर निगम के अभियान में एक साथ इतने लोग सफाई करने का रिकॉर्ड दर्ज नहीं है।पंजीकरण करवाने वाले हर व्यक्ति को पहचान पत्र जारी किया जाएगा। इसे लेकर नगर निगम आयुक्त ने पार्षदों व अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है। आयुक्त ने सोशल मीडिया पर इसका प्रचार करने के आदेश दिए हैं, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसमें जोड़ा जाए। आयुक्त के अनुसार उनका लक्ष्य कम से कम 5,000 लोगों को अभियान से जोड़ना है। परंतु इसमें सात से दस हजार लोगों के जुड़ने का अनुमान है।उन्होंने बताया कि सफाई महाअभियान में नगर निगम के अधिकारियों व कर्मचारियों के अलावा विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारी-कर्मचारी, सामाजिक व धार्मिक संस्थाएं, स्वयंसेवी संगठन, स्कूल-कॉलेजों के विद्यार्थी, शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधि और शहरवासी भाग लेंगे। अभियान में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी के लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं।नगर निगम आयुक्त के मुताबिक महाअभियान के लिए प्रचार शुरू कर दिया गया है। लोगों को स्वच्छता के लिए लिए जागरूक किया जा जार है। मॉडल टाउन स्थित नेहरू पार्क तथा इसके आसपास के क्षेत्र और गलियों में विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा।इस दौरान सहायक अभियंता मृणाल जयसवाल, मुख्य सफाई निरीक्षक विनोद बेनीवाल, मुख्य सफाई निरीक्षक गोविंद शर्मा, मुक्ता, लोकेश, पार्षद अरुण कुमार, भावना बिट्टू, तिलक राज, सुनैना शर्मा, मनु कृष्ण सिंगला, संदीप धीमान, दीक्षित कुमार, उज्ज्वल बनयाल, हरजीत आनंद, विक्रम राणा, मंजीत कौर के अलावा अन्य लोग मौजूद रहे।