Yamuna Nagar News: जिला क्रिकेट टीम के लिए लड़कियों के ट्रायल आज होंगे
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Wed, 02 Sep 2026 01:02 AM IST
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जगाधरी। हरियाणा स्टेट अंडर-15, अंडर-19, अंडर-23 एवं सीनियर वर्ग की लड़कियों की जिला क्रिकेट टीम के लिए खिलाड़ियों का चयन किया जाना है। खिलाड़ियों का चयन ट्रायल के आधार पर किया जाएगा।
हरियाणा स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से दो सितंबर को ट्रायल लिए जाएंगे। ट्रायल दोपहर तीन बजे जगाधरी के स्प्रिंग डेल्स पब्लिक स्कूल के क्रिकेट मैदान में लिए जाएंगे। कोच परमिंद्र सिंह व जसपाल सिंह ने बताया कि ट्रायल में विभिन्न आयु वर्ग की खिलाड़ियों के प्रदर्शन का आकलन किया जाएगा। चयन प्रक्रिया में शामिल होने वाली खिलाड़ियों को निर्धारित समय से पहले ट्रायल स्थल पर पहुंचना जरूरी किया गया है। उन्होंने बताया कि सभी खिलाड़ी अपने साथ आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र सहित संबंधित आवश्यक दस्तावेज लेकर पहुंचना होगा। अधिक जानकारी के लिए कोच से संपर्क किया जा सकता है। संवाद
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हरियाणा स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से दो सितंबर को ट्रायल लिए जाएंगे। ट्रायल दोपहर तीन बजे जगाधरी के स्प्रिंग डेल्स पब्लिक स्कूल के क्रिकेट मैदान में लिए जाएंगे। कोच परमिंद्र सिंह व जसपाल सिंह ने बताया कि ट्रायल में विभिन्न आयु वर्ग की खिलाड़ियों के प्रदर्शन का आकलन किया जाएगा। चयन प्रक्रिया में शामिल होने वाली खिलाड़ियों को निर्धारित समय से पहले ट्रायल स्थल पर पहुंचना जरूरी किया गया है। उन्होंने बताया कि सभी खिलाड़ी अपने साथ आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र सहित संबंधित आवश्यक दस्तावेज लेकर पहुंचना होगा। अधिक जानकारी के लिए कोच से संपर्क किया जा सकता है। संवाद
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