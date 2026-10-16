Yamuna Nagar News: नाचरौन की रामलीला में खर-दूषण का वध

मंचन में वनवास के दौरान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम, लक्ष्मण और माता सीता भ्रमण करते हुए पंचवटी पहुंचते हैं। इसी दौरान रावण की बहन शूर्पणखा वहां आती है और भगवान श्रीराम की सुंदरता पर मोहित हो जाती है। वह श्रीराम के सामने विवाह का प्रस्ताव रखती है। श्रीराम के मना करने पर वह लक्ष्मण के पास जाती है, लेकिन वहां भी उसे निराशा हाथ लगती है।इसके बाद क्रोधित होकर शूर्पणखा माता सीता की ओर बढ़ती है। इस पर लक्ष्मण उसके नाक काट देते हैं। अपमानित शूर्पणखा अपनी कटी नाक लेकर खर और दूषण के पास पहुंचती है। इसके बाद खर-दूषण और श्रीराम के बीच युद्ध होता है, जिसमें दोनों राक्षस मारे जाते हैं। शुभारंभ पूर्व सांसद कैलाशो सैनी ने किया। क्लब के प्रधान डॉ. लाभ सिंह ने पूर्व सांसद को स्मृति चिह्न भेंटकर सम्मानित किया। संवाद