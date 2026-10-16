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Yamuna Nagar News: कॉलोनीवासियों को दिया भंडारे का न्योता

Fri, 16 Oct 2026 02:00 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Fri, 16 Oct 2026 02:00 AM IST
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Extended an invitation to the colony residents for the community feast
कार्यक्रम का निमंत्रण देते ट्रस्ट के पदा​धिकारी। ट्रस्ट
यमुनानगर। भगवान श्री वाल्मीकि चैरिटेबल एंड वेलफेयर ट्रस्ट की ओर से महर्षि वाल्मीकि महाराज के प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में 26 अक्तूबर को रामपुरा कॉलोनी स्थित श्री राम पार्क में भंडारे का आयोजन किया जाएगा। भगवान श्री वाल्मीकि मंदिर कमेटी रामपुरा के सदस्यों ने श्री हनुमान रामलीला क्लब के मंच से कॉलोनीवासियों और शहरवासियों को भंडारे में शामिल होने का निमंत्रण दिया। इस अवसर पर भगवान श्री वाल्मीकि मंदिर कमेटी रामपुरा के प्रधान शशि लोहट, काकू वाल्मीकि, अभिषेक, अमित, रमन, आशु लोहट, साहिल, मणि, ऋतिक, कुलदीप और चिराग सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। संवाद
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