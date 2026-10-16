फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Yamuna Nagar News ›   Family members identified the youth found dead in a drain

Yamuna Nagar News: नाले में मृत मिले युवक की परिजनों ने की शिनाख्त

Fri, 16 Oct 2026 01:57 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Fri, 16 Oct 2026 01:57 AM IST
विज्ञापन
Family members identified the youth found dead in a drain
यमुनानगर। महाराणा प्रताप चौक के नजदीक बुधवार सुबह नाले में मृत मिले युवक की शिनाख्त गांधी नगर पार्क के पास रहने वाले 40 वर्षीय बिरजू के रूप में हुई है। वह मजदूरी करता था और अपनी बहन पूजा के साथ रहता था। वीरवार को परिजनों के पहुंचे पर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया।
विज्ञापन

बहन पूजा ने बताया कि बुधवार सुबह दूध घर पहुंचाने के बाद बिरजू काम पर जाने के लिए निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। शाम को घर पहुंचने पर पूजा को भाई नहीं मिला। देर रात तक इंतजार करने के बाद उसने उसकी तलाश शुरू की। इसी दौरान सोशल मीडिया पर नाले में शव मिलने की सूचना देखकर वह सिविल अस्पताल पहुंची, जहां उसने शव की शिनाख्त अपने भाई के रूप में की।
विज्ञापन

पुलिस ने शव मिलने के बाद मौके पर फोरेंसिक टीम को बुलाया था। पहचान संबंधी दस्तावेज नहीं मिलने के कारण शुरुआत में मृतक की शिनाख्त नहीं हो सकी थी। इसके बाद शव को सिविल अस्पताल की मॉर्च्युरी में रखवा दिया गया था। परिजनों के पहुंचने के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

पुलिस प्रवक्ता चमकौर सिंह ने बताया कि बिरजू की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसका अभी पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत के कारणों का पता चल सकेगा। परिजनों ने किसी तरह का कोई संदेह नहीं जताया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed