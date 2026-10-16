Yamuna Nagar News: नाले में मृत मिले युवक की परिजनों ने की शिनाख्त

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

बहन पूजा ने बताया कि बुधवार सुबह दूध घर पहुंचाने के बाद बिरजू काम पर जाने के लिए निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। शाम को घर पहुंचने पर पूजा को भाई नहीं मिला। देर रात तक इंतजार करने के बाद उसने उसकी तलाश शुरू की। इसी दौरान सोशल मीडिया पर नाले में शव मिलने की सूचना देखकर वह सिविल अस्पताल पहुंची, जहां उसने शव की शिनाख्त अपने भाई के रूप में की।पुलिस ने शव मिलने के बाद मौके पर फोरेंसिक टीम को बुलाया था। पहचान संबंधी दस्तावेज नहीं मिलने के कारण शुरुआत में मृतक की शिनाख्त नहीं हो सकी थी। इसके बाद शव को सिविल अस्पताल की मॉर्च्युरी में रखवा दिया गया था। परिजनों के पहुंचने के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया गया।पुलिस प्रवक्ता चमकौर सिंह ने बताया कि बिरजू की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसका अभी पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत के कारणों का पता चल सकेगा। परिजनों ने किसी तरह का कोई संदेह नहीं जताया है।