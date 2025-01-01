Yamuna Nagar News: नगर निगम की टीम ने तीन दुकानदारों के किए चालान

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

यमुनानगर। शहर में स्वच्छता व्यवस्था बनाए रखने और प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए नगर निगम ने कार्रवाई तेज कर दी है। मंगलवार को निगम की टीम ने खुले में गंदगी डालने और प्रतिबंधित प्लास्टिक का इस्तेमाल करने पर तीन दुकानदारों के चालान किए।नगर निगम आयुक्त महाबीर प्रसाद के निर्देश पर मुख्य सफाई निरीक्षक अमित कांबोज, सफाई निरीक्षक प्रदीप दहिया और स्वच्छ भारत मिशन शहरी के विशेषज्ञ दुर्गेश कुमार की टीम ने चांदपुर, मंडेबर और फर्कपुर क्षेत्र में निरीक्षण किया। इस दौरान खुले में गंदगी डालने के मामले में दो दुकानदारों के चालान किए गए। सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करने पर ठेका संचालक के खिलाफ कार्रवाई की गई।निगम की टीम ने संबंधित लोगों को नियमों का पालन करने की हिदायत भी दी। सफाई निरीक्षक दहिया ने कहा कि नगर निगम का उद्देश्य शहर को स्वच्छ बनाने के साथ दुकानदारों और आमजन को स्वच्छता के प्रति जिम्मेदार बनाना है। खुले में कचरा डालने से आसपास गंदगी फैलती है और नालियों में रुकावट के साथ बीमारियों का खतरा बढ़ता है।वहीं सिंगल यूज प्लास्टिक पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के साथ कचरा प्रबंधन में भी परेशानी पैदा करता है। मुख्य सफाई निरीक्षक अमित कांबोज ने कहा कि शहर में सफाई व्यवस्था की निगरानी के लिए निरीक्षण अभियान जारी रहेगा। उन्होंने दुकानदारों और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। साथ ही शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में नगर निगम का सहयोग करने की अपील की।