Yamuna Nagar News: आज बादल छाने और कल बारिश के आसार

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जगाधरी। बारिश के बाद दूसरे दिन भी आसमान साफ रहा और पूरा दिन धूप निकली। मौसम विभाग ने बुधवार को बादल छाने और वीरवार को बारिश की संभावना जताई है।वहीं धूप निकलने से तापमान में मामूली सी वृद्धि देखने को मिली। सोमवार की अपेक्षा मंगलवार को अधिकतम तापमान में 1.1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई। इस दौरान अधिकतम तापमान 30.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, न्यूनतम तापमान सोमवार की तरह 19.5 डिग्री सेल्सियस पर ही ठिठका रहा।मंगलवार को धूप तो निकली, लेकिन तापमान सामान्य बना रहा। अधिक तापमान न होने से लोगों को गर्मी व उसम से राहत रही।इस दौरान आठ किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चली। हवा से सुबह और शाम के समय हल्की ठंडक बनी रही। वहीं, दिन में धूप निकलने से मौसम सामान्य रहा और लोगों ने सुहावने मौसम का आनंद लिया।रविवार को बारिश और हवा चलने के कारण मौसम में ठंडक बढ़ गई थी। इसके मुकाबले मंगलवार को मौसम साफ रहने और धूप निकलने से लोगों को राहत मिली। दिनभर मौसम अनुकूल रहने के कारण शहर के बाजारों और सड़कों पर लोगों की चहल-पहल रही। वहीं, पार्कों और बगीचों में भी लोग सुहावने मौसम का आनंद लेते नजर आए।कृषि विज्ञान केंद्र के मौसम विशेषज्ञ डॉ. अजीत सिंह के अनुसार, इस सप्ताह अन्य दिनों की अपेक्षा गर्मी कम रहने की संभावना है। बुधवार को बादल छाने व वीरवार को बारिश होने के आसार हैं। इसके साथ करीब 12 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से हवा चलने के आसार हैं। वहीं, शुक्रवार को बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। इस मौसमी बदलाव से तापमान में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है।