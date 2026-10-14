Yamuna Nagar News: रामलीला में श्रीराम ने तोड़ा शिव का धनुष

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देववाणी ने रावण को राजा जनक की ओर से सीता स्वयंवर आयोजित किए जाने की जानकारी दी। रावण ने पहले स्वयंवर में जाने से इन्कार किया, लेकिन देववाणी ने उसे पिछले जन्म की याद दिलाई, जब वह भगवान विष्णु का द्वारपाल जय था। इसके बाद रावण ने अपनी मुक्ति के लिए श्रीराम से वैर बढ़ाने की बात कही।इसके बाद सीता स्वयंवर का मंचन हुआ। गुरु विश्वामित्र की आज्ञा से श्रीराम ने शिव धनुष उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाई, जिससे धनुष टूट गया। सीता जी ने श्रीराम के गले में जयमाला डाल दी। धनुष टूटने की आवाज सुनकर भगवान परशुराम वहां पहुंचे। लक्ष्मण और परशुराम के बीच संवाद हुआ। संवाद