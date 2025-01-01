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Yamuna Nagar News: रादौर में उत्साह से मनाया गया भाई दूज का पर्व

Thu, 12 Nov 2026 12:51 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Thu, 12 Nov 2026 12:51 AM IST
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The festival of Bhai Dooj was celebrated with enthusiasm in Radaur
रादौर में भाई को तिलक कर मिठाई ​खिलाती बहन।   परिजन
रादौर। शहर में बुधवार को भाई-बहन के प्रेम का प्रतीक भाई दूज का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। बहनों ने पूजा-अर्चना कर अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाया और उनकी लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य व खुशहाल जीवन की कामना की। भाइयों ने भी बहनों को उपहार भेंट कर उनके प्रति प्रेम और सम्मान प्रकट किया। विवाहित बहनों के घर भाइयों के पहुंचने का सिलसिला दिनभर जारी रहा। पंडित रिंकू शर्मा दोहली ने बताया कि भाई दूज का पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। इसे भाऊ बीज, भाई दूज और भातृ द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। संवाद
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