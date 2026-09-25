Yamuna Nagar News: निगम ने बुजुर्गों संग बांटी खुशियां, दिए उपहार

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यमुनानगर। सेवा संकल्प अभियान के तहत नगर निगम की ओर से वीरवार को जगाधरी के बूड़िया गेट स्थित वृद्धाश्रम (विश्राम पार्क ट्रस्ट) में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नगर निगम की ओर से वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्गों को गर्म कंबल, कुकर और केतली उपहार स्वरूप भेंट की गई। उपहार पाकर बुजुर्गों के चेहरे पर खुशी दिखाई दी।कार्यक्रम में मेयर सुमन बहमनी, नगर निगम आयुक्त महाबीर प्रसाद, पूर्व कैबिनेट मंत्री कंवरपाल, निगम पार्षदों सहित अन्य लोगों ने वृद्धाश्रम में रह रहे बुजुर्गों से मुलाकात की। जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों ने बुजुर्गों का हाल-चाल जाना और उनकी आवश्यकताओं के बारे में भी जानकारी ली।विशराम पार्क ट्रस्ट के ट्रस्टी सोनी ने बताया कि वृद्धाश्रम में सभी बुजुर्गों का खास ख्याल रखा जाता है। वृद्धाश्रम में 18 वृद्ध पुरुष व 20 महिलाएं हैं। जिन्हें रोजाना सुबह बेड टी, नाश्ता, दोपहर व रात का भोजन व सोने से पहले दूध दिया जाता है। सप्ताह में दो बार वृद्धाश्रम में चिकित्सक आता है तो बुजुर्गों के स्वास्थ्य की जांच करता है।मेयर बहमनी ने कहा कि बुजुर्ग हमारे समाज की अमूल्य धरोहर हैं। उनके अनुभव और जीवन से मिली सीख आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शन का काम करती है। सेवा संकल्प अभियान का उद्देश्य केवल स्वच्छता या विकास कार्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज के हर वर्ग के साथ संवेदनशीलता और सेवा भाव से जुड़ना भी इसका हिस्सा है।निगम आयुक्त प्रसाद ने कहा कि वृद्धजनों के साथ समय बिताना और उनकी जरूरतों को समझना भी सामाजिक सेवा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मंच संचालन पार्षद एवं भाजपा मंडल अध्यक्ष प्रियांक शर्मा ने किया। इस मौके पर भाजपा नेता निश्चल चौधरी, भाजपा जिला महामंत्री नरेंद्र सिंह राणा, मार्केट कमेटी जगाधरी के अध्यक्ष विपुल गर्ग, कृष्ण खदरी, पार्षद रुचि कांबोज, रीना रस्तोगी, जयंत स्वामी, भानू प्रताप, अंकित, जगदीश विद्यार्थी आदि मौजूद रहे।