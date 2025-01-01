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यमुनानगर। कपालमोचन मेले में ड्रोन लाइट एंड साउंड शो के बाद लौटते समय मुख्यमंत्री नायब सिंह की नजर मूंगफली बेच रहे एक रेहड़ी वाले पर पड़ी तो वह उसके पास रुक गए। मुख्यमंत्री ने पहले भाव पूछा और मूंगफली खरीदी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि हमें तो रेवड़ी का स्वाद चखा दे। इसके बाद मुख्यमंत्री ने रेहड़ी वाले से उसके परिवार और बच्चों के बारे में भी पूछा।रेहड़ी वाले ने बताया कि उसके बच्चे फिलहाल कुछ नहीं कर रहे हैं। इस पर मुख्यमंत्री ने उसे बच्चों के नाम प्रशासन के पास लिखवाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए कुछ करवाते हैं। मुख्यमंत्री की इस बात से रेहड़ी वाला काफी खुश नजर आया। उसने भी आभार जताते हुए मुख्यमंत्री को गजक भेंट की। मेले में मुख्यमंत्री का यह सहज अंदाज लोगों के बीच चर्चा का विषय बना रहा।मुख्यमंत्री जब मेले से रवाना होने लगे तो वह पैदल ही लंबा सफर तय करते हुए श्रद्धालुओं के बीच पहुंच गए। इस दौरान लोगों में उनके साथ फोटो खिंचवाने को लेकर उत्साह दिखाई दिया। मुख्यमंत्री ने भी किसी को निराश नहीं किया और अलग-अलग जगहों पर 50 से ज्यादा लोगों के साथ सेल्फी ली। खास बात यह रही कि जहां लोगों के मोबाइल से सेल्फी का एंगल सही नहीं बन पा रहा था, वहां मुख्यमंत्री ने खुद उनके हाथ से मोबाइल लेकर सेल्फी खींची। मुख्यमंत्री का यह अंदाज देखकर श्रद्धालु भी काफी उत्साहित नजर आए। कई लोगों ने इस पल को अपने मोबाइल में कैद किया।सोशल मीडिया पर छाया रहा लेजर और ड्रोन शोकपालमोचन मेले में प्रशासन की ओर से पहली बार लेजर लाइट और ड्रोन शो का आयोजन किया गया। रात को हुए इस शो को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे। आसमान में ड्रोन के जरिये बनी आकृतियों और रोशनी के शानदार नजारे ने लोगों को आकर्षित किया। शो खत्म होने के बाद भी इसका उत्साह कम नहीं हुआ। लोगों ने मोबाइल से इसकी खूब रील बनाई। सोमवार आधी रात से लेकर मंगलवार को पूरे दिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसकी वीडियो और रील छाई रहीं। विभिन्न प्लेटफॉर्म पर हर चौथी-पांचवीं रील में लेजर और ड्रोन शो के नजारे दिखाई दिए। लोगों ने इन वीडियो को खूब लाइक और शेयर किया। इस तरह कपालमोचन मेले का यह आयोजन सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बना रहा।