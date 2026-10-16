Yamuna Nagar News: बारिश से चार डिग्री लुढ़का तापमान, ठंड का अहसास

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जगाधरी। जिले में तीन दिन बाद वीरवार को सुबह से हुई बारिश और तेज हवा के चलते अधिकतम तापमान में 5.7 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। बुधवार को जहां अधिकतम तापमान 30.2 डिग्री सेल्सियस था, वहीं वीरवार को यह घटकर 24.5 डिग्री सेल्सियस रह गया। न्यूनतम तापमान भी तीन डिग्री गिरकर 17.8 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया।वर्षा के कारण सुबह ठंडक बढ़ गई और लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, रविवार तक मौसम सुहावना रहने की संभावना है और तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रह सकता है। वीरवार सुबह साढ़े सात बजे शुरू हुई वर्षा करीब 11 बजे तक जारी रही।लगभग साढ़े तीन घंटे हुई झमाझम वर्षा के साथ 11 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से हवा चली। इससे मौसम में ठंडक और बढ़ गई। सुबह स्कूल-कॉलेज और कामकाज के लिए घरों से निकले लोगों को वर्षा के कारण परेशानी का सामना करना पड़ा। कई स्थानों पर सड़कों के किनारे पानी जमा हो गया, जिससे आवागमन प्रभावित हुआ।बारिश के कारण पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग पर रोजगार कार्यालय के पास सड़क किनारे काफी पानी जमा हो गया। इससे यहां से गुजरने वाले वाहनों की गति धीमी पड़ गई और राहगीरों को परेशानी झेलनी पड़ी। सुबह के समय लगातार हुई बारिश के कारण अपने गंतव्य तक पहुंचने वाले लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।वहीं,दोपहर 12 बजे के बाद धीरे-धीरे बादल छंटने लगे और धूप निकल आई। इससे लोगों को सुबह की ठंडक से कुछ राहत मिली। मौसम सुहावना होने के कारण लोगों ने दिनभर बदले मौसम का आनंद लिया। कृषि विज्ञान केंद्र के मौसम विशेषज्ञ डॉ. अजीत सिंह ने बताया कि पूरे सप्ताह मौसम में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है। रविवार तक अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है। तापमान में गिरावट के चलते गर्मी से राहत मिलने की संभावना है।