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यमुनानगर। डीएवी सेंटेनरी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में न्यू बैच ओरिएंटेशन और रिफ्रेशर गेट-टुगेदर कार्यक्रम धूमधाम से आयोजित किया गया। इस दौरान मिस्टर फ्रेशर देवांश और मिस फ्रेशर तारिनी को चुना गया। चयनित विद्यार्थी बैच मॉनिटर के रूप में भी जिम्मेदारी निभाएंगे।कार्यक्रम में नए विद्यार्थियों का स्वागत किया गया। इंटर्न्स ने कॉलेज परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया और जूनियर्स के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए। प्रिंसिपल डॉ. आईके पंडित ने विद्यार्थियों को संस्थान की शैक्षणिक, खेल और सांस्कृतिक उपलब्धियों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि डेंटिस्ट्री विज्ञान के साथ एक विशेष कला भी है, जिसके माध्यम से लोगों को स्वस्थ जीवन देने और उनके कष्ट दूर करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया जा सकता है।मुख्यातिथि एचआईडीएस पांवटा साहिब के प्रिंसिपल डॉ. राजन गुप्ता ने बीडीएस और एमडीएस के विद्यार्थियों को संबोधित किया। उन्होंने विद्यार्थियों को डेंटल शिक्षा और प्रैक्टिस के दौरान समय का सदुपयोग करने तथा अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, वाद-विवाद प्रतियोगिता और नृत्य में प्रतिभा दिखाई। इंटर्न्स ने नए विद्यार्थियों के लिए वेलकम पार्टी आयोजित की और उन्हें पढ़ाई व कॉलेज की गतिविधियों में हरसंभव सहयोग देने का भरोसा दिलाया।