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यमुनानगर। डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल पुलिस लाइन में विज्ञान और गणित विषयों की प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। विज्ञान प्रतियोगिता में स्वामी दयानंद सरस्वती सदन की टीम ए-2 ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। गणित में महात्मा हंसराज सदन की टीम सी पहले स्थान पर रही।प्रतियोगिताओं में विभिन्न सदनों की टीमों के बीच सवालों के जवाब देने और विषय संबंधी ज्ञान को लेकर मुकाबला हुआ। विज्ञान प्रतियोगिता में स्वामी दयानंद सरस्वती सदन की टीम ए-2 के पार्थ, अंकुश और स्वास्तिक ने पहला स्थान हासिल किया। इसी सदन की टीम ए-1 के अंशदीप, रिद्धि और गरिमा दूसरे स्थान पर रहे।स्वामी श्रद्धानंद सदन की टीम सी-2 ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। गणित प्रतियोगिता में महात्मा हंसराज सदन की टीम सी के आयुष, ऋषभ और हर्षित ने प्रथम स्थान हासिल किया। स्वामी दयानंद सरस्वती सदन की टीम ए के मनुव्वर, दिवांशी और तुषार दूसरे स्थान पर रहे। इसी सदन की अराध्या, गरिमा और यशिका ने तीसरा स्थान प्राप्त किया।प्रतियोगिता के दौरान विद्यार्थियों से विज्ञान और गणित विषयों से जुड़े सवाल पूछे गए। प्रतिभागियों ने अपनी समझ और तार्किक क्षमता के आधार पर सवालों के जवाब दिए। अध्यापक होशियार सिंह ने कहा कि ऐसी गतिविधियों से बच्चों में वैज्ञानिक सोच, तर्क करने की क्षमता और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित होती है। उन्होंने कहा कि पढ़ाई के साथ विषय आधारित प्रतियोगिताओं में भाग लेने से विद्यार्थियों को अपने ज्ञान का आकलन करने का अवसर मिलता है।