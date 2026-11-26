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इसके तहत छह चरणों में गतिविधियां आयोजित की गईं। सबसे पहले जागरूकता रैली निकाली गई और स्वयंसेवकों की टीमें बनाई गईं। इसके बाद प्लास्टिक, पीओपी, रंगों और जैविक कचरे को अलग-अलग वर्गों में बांटकर घाट से कचरा एकत्रित किया गया। श्रद्धालुओं से पूजा में केवल फूलों का इस्तेमाल करने और प्लास्टिक से परहेज करने की अपील की गई। एकत्रित कचरे का उचित निपटान और पुन: उपयोग सुनिश्चित करने के लिए इसे घाट प्रभारी को सौंपा गया। अभियान का विशेष आकर्षण यमुना में पर्यावरण अनुकूल आटे की गोलियां अर्पित करना रहा। आयोजकों के अनुसार ये गोलियां पूरी तरह प्राकृतिक रूप से नष्ट होने वाली और मछलियों के लिए सुरक्षित हैं।कॉलेज के मुख्य संरक्षक सरदार रणदीप सिंह जौहर ने इस पहल की सराहना की। प्राचार्य डॉ. अरविंद्र सिंह भल्ला ने माइक्रोबायोलॉजिस्ट्स सोसाइटी इंडिया, बायोटेक्नोलॉजी विभाग और एनएसएस टीम के प्रयासों की प्रशंसा की। डॉ. एएम देशमुख ने भी पूरी टीम को बधाई दी। कार्यक्रम डॉ. कैथरीन मसीह के मार्गदर्शन में आयोजित हुआ। इसमें डॉ. हेमंत मिश्रा, डॉ. ज्ञान भूषण, डॉ. पायल लांबा, डॉ. निधि महेंद्रू, डॉ. सोनाली सांगवान और राघव सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। संवाद