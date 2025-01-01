आत्मिक जागृति ही स्वस्थ जीवन का आधार : मीना भारती

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व्यासपुर। कस्बा में स्थित दिव्य ज्योति जागृति संस्थान आश्रम में रविवार को साप्ताहिक सत्संग का आयोजन किया गया। साध्वी मीना भारती ने स्वस्थ जीवन और आत्मिक जागरूकता के महत्व पर विचार रखे। उन्होंने कहा कि आत्मिक जागृति ही स्वस्थ और संतुलित जीवन का वास्तविक आधार है।साध्वी ने कहा कि जब तक मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप के प्रति जागरूक नहीं होता, तब तक वह तन और मन की आवश्यकताओं को सही ढंग से नहीं समझ पाता। बाहरी अनुशासन तभी स्थायी बनता है, जब उसके पीछे आंतरिक सजगता और चेतना जागृत हो। उन्होंने कहा कि तनाव, चिंता, नकारात्मक विचार, असंतुलित जीवनशैली और गलत संगति मनुष्य के तन और मन दोनों को प्रभावित करते हैं।उन्होंने कहा कि केवल बाहरी साधनों से स्वस्थ रहने का प्रयास पर्याप्त नहीं है। मनुष्य को अपने भीतर भी जागरूकता का दीप जलाना होगा। आत्मिक जागृति के लिए सत्संग, ध्यान, सद्विचार, श्रेष्ठ संगति और ब्रह्मज्ञान को जीवन में अपनाना चाहिए। सत्संग जीवन के वास्तविक उद्देश्य की ओर ले जाता है, जबकि ध्यान मन को शांत और अंतर्मुखी बनाता है।उन्होंने साधकों से योग, प्राणायाम, सात्त्विक आहार और संयमित दिनचर्या अपनाने के साथ सत्संग, ध्यान और ब्रह्मज्ञान को भी जीवन का अभिन्न अंग बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि केवल स्वस्थ शरीर, यदि आत्मिक जागरूकता से रहित हो, तो वह विषय-वासनाओं की पूर्ति का साधन बनकर रह सकता है। कार्यक्रम के अंत में साध्वियों ने भजनों की प्रस्तुति दी।