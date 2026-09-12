Yamuna Nagar News: कार्यशाला में सिखाए कौशल विकास के गुर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Sat, 12 Sep 2026 11:59 PM IST
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जगाधरी। महाराजा अग्रसेन महाविद्यालय में छह दिवसीय कार्यशाला का शनिवार को समापन हुआ। कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस विभाग की ओर से मास्टरिंग द स्किल ऑफ पीपीटी मेकिंग विषय पर आयोजित कार्यशाला में विद्यार्थियों को प्रभावी और आकर्षक प्रेजेंटेशन तैयार करने के गुर सिखाए गए। कार्यशाला में बीसीए एआई, बीसीए जनरल और बीबीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों ने भाग लिया। कंप्यूटर विभागाध्यक्ष प्रो. रणदीप ने कहा कि बेहतर पीपीटी केवल स्लाइड्स का संग्रह नहीं, बल्कि विचारों को तार्किक और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने का माध्यम है। प्राचार्या डॉ. करुणा ने कहा कि डिजिटल दौर में केवल किताबी ज्ञान पर्याप्त नहीं है, बल्कि तकनीकी कौशल भी जरूरी है। इस मौके पर मुख्य प्रशिक्षक रमनप्रीत मंजू, प्रो. शालू शीतल, गरिमा इत्यादि मौजूद रहे। संवाद
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