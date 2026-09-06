फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Yamuna Nagar News ›   Shooters carried out a second murder outside the gym

Yamuna Nagar News: शूटरों ने जिम के बाहर हत्या की दूसरी वारदात को दिया अंजाम

Sun, 06 Sep 2026 12:49 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Sun, 06 Sep 2026 12:49 AM IST
विज्ञापन
Shooters carried out a second murder outside the gym
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

यमुनानगर। जिले में जिम के बाहर हत्या की यह पहली वारदात नहीं है। इससे पहले वर्ष दिसंबर 2024 में खेड़ी लक्खा सिंह में जिम के बाहर तीन लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तिहरे हत्याकांड की जिम्मेदारी भी काला राणा गैंग ने ली थी। अब मॉडल टाउन क्षेत्र में जिम के बाहर फाइनेंसर हरभजन सिंह की हत्या के बाद एक बार फिर संगठित अपराध का एंगल सामने आया है।
खेड़ी लक्खा सिंह में हुई वारदात में तीन ठेकेदारों को जिम के बाहर गोलियों से भून दिया गया था। वारदात के बाद काला राणा गैंग की ओर से इसकी जिम्मेदारी लेने का दावा किया गया था। मामले की जांच के दौरान गैंग से जुड़े कई नाम सामने आए थे, लेकिन शुभम पंडित पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सका था।
विज्ञापन

बताया जा रहा है कि काला राणा इस समय जेल में बंद है, जबकि शुभम पंडित विदेश में बैठकर गैंग की गतिविधियों को संचालित कर रहा है। हरभजन सिंह हत्याकांड में भी सोशल मीडिया पर सामने आए दावों के बाद पुलिस गैंग से जुड़े एंगल की जांच कर रही है। जिम के बाहर लगातार दूसरी बड़ी वारदात के बाद पुलिस अब पुराने मामलों और मौजूदा हत्याकांड के बीच कड़ियां जोड़ने में जुटी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

मॉडल टाउन क्षेत्र में फाइनेंसर हरभजन सिंह की हत्या के मामले में पुलिस ने वारदात से जुड़े 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली है। बदमाशों ने हरभजन सिंह की हत्या से पहले उसकी रेकी की थी। इसके बाद बाइक पर सवार होकर आए बदमाशों ने उस पर फायरिंग कर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस फुटेज के आधार पर बदमाशों के आने-जाने के रास्ते और उनकी पहचान से जुड़े सुराग जुटाने में लगी है।
बदमाशों की तलाश के लिए पुलिस की तीन टीम लगाई गई है, जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। - कमलदीप गोयल, पुलिस अधीक्षक यमुनानगर।
हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में बदमाशों की तलाश
हरभजन सिंह हत्याकांड में बदमाशों की तलाश के लिए पुलिस की तीन टीमें अलग-अलग स्थानों पर सक्रिय हैं। एक टीम हरियाणा में संदिग्ध ठिकानों को खंगाल रही है, जबकि दूसरी टीम पंजाब और तीसरी टीम राजस्थान में आरोपियों की तलाश कर रही है। पुलिस की टीमें संदिग्धों के संभावित ठिकानों पर दबिश देने के साथ उनके संपर्कों की भी जानकारी जुटा रही हैं। सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर बदमाशों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है।
बेटे के ऑस्ट्रेलिया से आने पर हुआ अंतिम संस्कार
मॉडल टाउन क्षेत्र में जिम के बाहर फाइनेंसर हरभजन सिंह की हत्या के बाद शनिवार को यमुना घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। हरभजन सिंह का एक बेटा ऑस्ट्रेलिया में रहता है। उसके शनिवार को यमुनानगर पहुंचने के बाद परिजनों ने अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी की। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

इंस्टाग्राम की 392 प्रोफाइल को खंगाल रही पुलिस
हरभजन सिंह हत्याकांड में इंस्टाग्राम पर शुभम पंडित के नाम से डाली गई पोस्ट पुलिस जांच के केंद्र में है। पोस्ट में हत्या की जिम्मेदारी लेने का दावा किया गया है। इस पोस्ट को अब तक 392 लोग शेयर कर चुके हैं। पुलिस पोस्ट शेयर करने वाले लोगों की प्रोफाइल खंगाल रही है। यह पता लगाया जा रहा है कि शेयर करने वाले आम लोग हैं या किसी तरह गैंग से जुड़े हुए हैं। पुलिस सोशल मीडिया गतिविधियों से भी सुराग जुटा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed