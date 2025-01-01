Yamuna Nagar News: बरसी पर संत रामदयाल को किया नमन

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व्यासपुर। श्री गुरु रविदास मंदिर डेरा बाबा लालदास कपालमोचन में ब्रह्मलीन संत रामदयाल का बरसी समागम श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ मनाया गया। समागम में श्रद्धालुओं ने ब्रह्मलीन संत को नमन किया और संतों से आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान रक्तदान शिविर भी लगाया गया।गद्दीनशीन संत निर्मलदास ने कहा कि संत रामदयाल महाराज की ओर से शुरू किया गया सेवा और धर्म प्रचार का कारवां आज बड़े स्तर पर आगे बढ़ रहा है। गुरु घर में संत रविदास की वाणी से लोगों को जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि संत रामदयाल ने अपना पूरा जीवन मानवता की सेवा, गुरु वाणी के प्रचार और समाज को सही दिशा दिखाने में समर्पित किया। उनकी शिक्षाएं आज भी सादगी, सेवा और भाईचारे का संदेश दे रही हैं।मुख्य अतिथि जगतगिरी आश्रम पठानकोट के संत गुरदीप गिरी ने कहा कि जिस प्रकार चंदन के साथ रहने से इरंड का पेड़ भी सुगंधित हो जाता है, उसी प्रकार संतों का सान्निध्य इंसान के जीवन को बदल देता है। संतों की संगति से मन की मैल दूर होती है और व्यक्ति बुराइयां छोड़कर अच्छाई के मार्ग पर चलता है।संत सोमदास बेगमपुरा तंदवाली, संत धर्मदासबिंजलपुर, संत फकीर दास और संत बाबा रामसिंह सहित अन्य संतों ने भी गुरु वाणी पर चलने, मानव सेवा और आपसी भाईचारे का संदेश दिया। कार्यक्रम में भीम आर्मी के प्रदेशाध्यक्ष कमल बराड़ा और जिलाध्यक्ष प्रदीप गौतम अपनी टीम के साथ पहुंचे और संतों का आशीर्वाद लिया। समागम में श्रद्धालुओं के लिए लंगर की व्यवस्था भी की गई।