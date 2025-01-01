Yamuna Nagar News: भंडारे में श्रद्धालुओं ने ग्रहण किया प्रसाद

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यमुनानगर। श्री खेड़ा एवं शिव मंदिर जय सिटी में मंगलवार को अन्नकूट भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। भंडारे का शुभारंभ आदि बद्री गुरुकुल से पहुंचे 11 पंडितों ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना के साथ किया। मंदिर कमेटी के प्रधान विनोद गुप्ता ने बताया कि पिछले सात वर्षों से अन्नकूट भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। कार्तिक मास के उपलक्ष्य में मंदिर में कथा का आयोजन भी किया जा रहा है। इस अवसर पर मांगेराम, दिनेश चंद सिंगला, चंद्र दीवान, ब्रिज मोहन बबली, अमित संधू, सुधीर गोयल, संजय भारद्वाज, राजीव गोयल और डॉ. अश्विनी गुप्ता सहित अन्य मौजूद रहे। संवाद