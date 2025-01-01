फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Yamuna Nagar News ›   Sadhaura team wins MP Sports Festival trophy for the second time

Yamuna Nagar News: सढुरा की टीम ने दूसरी बार जीती सांसद खेल महोत्सव की ट्रॉफी

Wed, 04 Nov 2026 12:24 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 12:24 AM IST
विज्ञापन
Sadhaura team wins MP Sports Festival trophy for the second time
रस्साकस्सी प्रतियोगिता की विजेता सढूरा की टीम
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

रादौर। कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र में आयोजित सांसद खेल महोत्सव के तहत जेएमआईटी कॉलेज में रस्साकशी प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला खेला गया। इसमें गांव सढुरा की टीम ने गांव बापा की टीम को 2-0 से हराकर ट्रॉफी अपने नाम की। प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन के लिए अमनदीप सिंह बुटर को बेस्ट खिलाड़ी के खिताब से नवाजा गया।

फाइनल मुकाबले में दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने जीत के लिए पूरा दमखम लगाया, लेकिन सढुरा की टीम ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए मुकाबला अपने नाम किया। इस अवसर पर कैप्टन गुरमीत सिंह ने बताया कि सढुरा की टीम ने लगातार दूसरी बार सांसद खेल महोत्सव में जीत दर्ज कर ट्रॉफी पर कब्जा किया है। इस अवसर पर गुरमीत सिंह, अमनदीप, तजिंद्र, सुभाष चंद, सुखजीत, आर्यन, मनिंद्र सिंह, कर्ण बुट्टर, कुलवंत सिंह और वतन सिंह सहित अन्य मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed