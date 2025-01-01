Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Yamuna Nagar News ›   Sadhaura all lit up for Diwali; 200 streetlights illuminated

Yamuna Nagar News: दिवाली पर साढौरा जगमग, 200 स्ट्रीट लाइटें रोशन

Sat, 07 Nov 2026 12:38 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Sat, 07 Nov 2026 12:38 AM IST
विज्ञापन
Sadhaura all lit up for Diwali; 200 streetlights illuminated
स्ट्रीट लाइटों का शुभारंभ करतीं विधायक रेनू बाला व पालिका अध्यक्ष शालिनी शर्मा। प्रवक्ता
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

साढौरा। साढौरा की सभी सड़कें अब रोशनी से जगमग रहेंगी। दिवाली पर नगर पालिका की ओर से कस्बे के शामपुर, नौशहरा, कोटला, दोसड़का और बाईपास मार्गों पर 70 लाख की लागत से लगवाई गई 200 स्ट्रीट लाइटों की शुक्रवार को शुरुआत की गई।
विधायक रेनू बाला और नगर पालिका अध्यक्ष शालिनी शर्मा ने लाइटों का शुभारंभ किया। विधायक रेनू ने कहा कि रात के समय सुरक्षा और आवागमन बेहतर बनाने तथा ग्रामीण क्षेत्रों और गांवों की गलियों को रोशन करने के लिए सरकार की ओर से विशेष अभियान चलाया गया है। इसका लोगों को फायदा मिल रहा है।
विज्ञापन

नगर पालिका अध्यक्ष शालिनी ने बताया कि गगड़वाला सरोवर पर लगाई गई लाइटें भी जगमग करने लगेंगी। यह पहल न केवल शहर के सुंदरीकरण में चार चांद लगाएगी, बल्कि सैर करने वालों को भी आकर्षित करेगी। नगर पालिका का संकल्प है कि कस्बे को सुंदर, सुरक्षित और विकसित बनाया जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन

उन्होंने कहा नगर पालिका की ओर से तेजी से विकास कार्य कराए जा रहे हैं। नगर पालिका प्रशासन को उद्देश्य लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है। आगे भी विकास कार्य जारी रहेंगे। इस दौरान पार्षद मुकेश गर्ग, संगीता ठुकराल, डेजी शर्मा, भाजपा महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष डॉली कालड़ा, राधेश्याम मित्तल, नरेश बख्शी व अशरफ खांडरा इत्यादि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed