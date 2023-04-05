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Yamuna Nagar News: साथी बनकर बाइक पर बैठा, कराई चेन स्नेचिंग

Fri, 25 Sep 2026 02:02 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Fri, 25 Sep 2026 02:02 AM IST
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Rode pillion on a bike and orchestrated a chain-snatching
संवाद न्यूज एजेंसी
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यमुनानगर। अपराध शाखा-1 की टीम ने स्नेचिंग के मामले में तीन युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों में एक ऐसा युवक भी शामिल है, जो वारदात के समय शिकायतकर्ता के साथ बाइक पर था। आरोपियों ने योजना बनाकर शिकायतकर्ता से चेन स्नेचिंग कराई। पुलिस ने तीनों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया है।
अपराध शाखा-1 प्रभारी राजकुमार ने बताया कि टीम को सूचना मिली थी कि तीन युवक हाईवे स्थित औरंगाबाद रेस्ट एरिया के पास वारदात की फिराक में घूम रहे हैं। तीनों को पकड़ा गया तो उनकी पहचान रादौर के माता मोहल्ला निवासी हरिओम, श्रीराम कॉलोनी निवासी बलदेव और धोबी मोहल्ला निवासी संदीप उर्फ चूचा के रूप में हुई।
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पुलिस के अनुसार रादौर निवासी साहिल ने शिकायत दी थी कि 18 सितंबर को वह बाइक से यमुनानगर से रादौर जा रहा था। उसके साथ बलदेव भी बाइक पर था। गांव धोड़ग के पास दो बाइक सवार युवकों ने उसके गले से चेन छीन ली और फरार हो गए। जांच अधिकारी मनीष कुमार के अनुसार जांच में सामने आया कि बलदेव पहले से ही स्नेचिंग की योजना में शामिल था।
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वह साहिल के साथ यमुनानगर गया और लौटते समय उसने अपने साथियों हरिओम और संदीप को पीछे आने की जानकारी दी। गांव धौड़ंग के पास दोनों आरोपियों ने साहिल से चेन छीन ली। पुलिस के मुताबिक तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया गया है। उनसे पूछताछ कर वारदात में इस्तेमाल बाइक और छीनी गई चेन के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है।
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