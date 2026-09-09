Yamuna Nagar News: निजी परमिट के खिलाफ रोडवेज कर्मियों में रोष
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Wed, 09 Sep 2026 01:35 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन संबंधित सर्व कर्मचारी संघ की यमुनानगर डिपो इकाई ने मंगलवार को 1253 निजी परमिट और 362 रूट परमिट देने के विरोध में बैठक की। बैठक की अध्यक्षता डिपो प्रधान महिपाल सौदे ने की।
यूनियन ने आरोप लगाया कि डिपो प्रशासन कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान नहीं कर रहा है। बस स्टैंड पर पेयजल व्यवस्था खराब है और वाटर कूलर अक्सर खराब रहता है।
शौचालयों की स्थिति भी ठीक नहीं है। यूनियन के अनुसार महाप्रबंधक को कई बार अवगत कराने के बावजूद समस्याएं जस की तस हैं। कर्मचारियों ने चालकों और परिचालकों के ओवरटाइम तथा रात्रि ठहराव का भुगतान रोकने का भी विरोध किया। लंबित रात्रि ठहराव का भुगतान जल्द जारी करने की मांग की।
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साथ ही डिपो स्तर पर 15 रात्रि ठहराव सीमित करने के निर्णय को वापस लेने की मांग उठाई। यूनियन का कहना है कि स्टाफ की कमी के कारण रात्रि ठहराव वाले मार्ग प्रभावित होकर बंद हो सकते हैं।
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यमुनानगर। हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन संबंधित सर्व कर्मचारी संघ की यमुनानगर डिपो इकाई ने मंगलवार को 1253 निजी परमिट और 362 रूट परमिट देने के विरोध में बैठक की। बैठक की अध्यक्षता डिपो प्रधान महिपाल सौदे ने की।
यूनियन ने आरोप लगाया कि डिपो प्रशासन कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान नहीं कर रहा है। बस स्टैंड पर पेयजल व्यवस्था खराब है और वाटर कूलर अक्सर खराब रहता है।
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शौचालयों की स्थिति भी ठीक नहीं है। यूनियन के अनुसार महाप्रबंधक को कई बार अवगत कराने के बावजूद समस्याएं जस की तस हैं। कर्मचारियों ने चालकों और परिचालकों के ओवरटाइम तथा रात्रि ठहराव का भुगतान रोकने का भी विरोध किया। लंबित रात्रि ठहराव का भुगतान जल्द जारी करने की मांग की।
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साथ ही डिपो स्तर पर 15 रात्रि ठहराव सीमित करने के निर्णय को वापस लेने की मांग उठाई। यूनियन का कहना है कि स्टाफ की कमी के कारण रात्रि ठहराव वाले मार्ग प्रभावित होकर बंद हो सकते हैं।