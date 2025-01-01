Yamuna Nagar News: रिटायर्ड कर्मचारी 24 घंटे देंगेे धरना
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Fri, 18 Sep 2026 01:53 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। रिटायर्ड कर्मचारी संघ जिला यमुनानगर की बैठक बुधवार को दशहरा ग्राउंड स्थित यूनियन कार्यालय में हुई। पदाधिकारियों ने बताया कि अखिल भारतीय राज्य सरकारी पेंशनर्स फेडरेशन के आह्वान पर 29 और 30 सितंबर को जिला मुख्यालय पर 24 घंटे का पड़ाव किया जाएगा। इस दौरान कर्मचारी रात्रि ठहराव भी करेंगे और 30 सितंबर को मांगों का ज्ञापन सौंपेंगे।
बैठक की अध्यक्षता जिला प्रधान जोत सिंह रावत ने की। बैठक में रादौर, यमुनानगर, साढौरा, बिलासपुर, खिजराबाद और छछरौली ब्लॉक के पदाधिकारियों ने भाग लिया। वक्ताओं ने बताया कि उनकी प्रमुख मांगों में आठवें वेतन आयोग में पेंशनभोगियों की मांगों को शामिल करना, बैठक में नायब सिंह, जरनैल सिंह चनालिया, विनोद त्यागी, दिलावर हुसैन, मुख्तयार सिंह, भुवनेश्वर दत्त, काकू हुसैन, चमन लाल, चंद्रपाल मालरा, एडवोकेट अशोक वर्मा ने विचार रखे।
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यमुनानगर। रिटायर्ड कर्मचारी संघ जिला यमुनानगर की बैठक बुधवार को दशहरा ग्राउंड स्थित यूनियन कार्यालय में हुई। पदाधिकारियों ने बताया कि अखिल भारतीय राज्य सरकारी पेंशनर्स फेडरेशन के आह्वान पर 29 और 30 सितंबर को जिला मुख्यालय पर 24 घंटे का पड़ाव किया जाएगा। इस दौरान कर्मचारी रात्रि ठहराव भी करेंगे और 30 सितंबर को मांगों का ज्ञापन सौंपेंगे।
बैठक की अध्यक्षता जिला प्रधान जोत सिंह रावत ने की। बैठक में रादौर, यमुनानगर, साढौरा, बिलासपुर, खिजराबाद और छछरौली ब्लॉक के पदाधिकारियों ने भाग लिया। वक्ताओं ने बताया कि उनकी प्रमुख मांगों में आठवें वेतन आयोग में पेंशनभोगियों की मांगों को शामिल करना, बैठक में नायब सिंह, जरनैल सिंह चनालिया, विनोद त्यागी, दिलावर हुसैन, मुख्तयार सिंह, भुवनेश्वर दत्त, काकू हुसैन, चमन लाल, चंद्रपाल मालरा, एडवोकेट अशोक वर्मा ने विचार रखे।
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