Yamuna Nagar News: मानसिक स्वास्थ्य के प्रति किया जागरूक
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Tue, 08 Sep 2026 01:11 AM IST
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रादौर। शहर के ज्योतिबा फुले राजकीय महाविद्यालय में सोमवार को महिला प्रकोष्ठ की ओर से मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण विषय पर व्याख्यान करवाया गया। मुख्य वक्ता डॉ. इंदु विज ने तनाव, चिंता, सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास, बेहतर नींद, संतुलित जीवनशैली तथा भावनाओं को समझने और व्यक्त करने के महत्व पर प्रकाश डाला। प्राचार्य डॉ. सुरेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि विद्यार्थियों के शैक्षणिक विकास के साथ उनके मानसिक व भावनात्मक स्वास्थ्य पर ध्यान देना भी अत्यंत आवश्यक है। इस मौके पर महिला प्रकोष्ठ की प्रभारी प्रो. ममता रानी, प्रो. डॉ. संजीव गांधी, सहायक प्रो. शमा, डॉ. ललिता, डॉ. नैंसी सहित अन्य उपस्थित रहीं। संवाद
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