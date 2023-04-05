फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Yamuna Nagar News ›   Raids conducted on two rice mills; 94 quintals of paddy found missing from stock

Yamuna Nagar News: दो राइस मिलों पर छापा, स्टॉक में 94 क्विंटल कम मिला धान

Thu, 05 Nov 2026 12:25 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 12:25 AM IST
विज्ञापन
Raids conducted on two rice mills; 94 quintals of paddy found missing from stock
यमुनानगर। जिले में धान खरीद और भंडारण में गड़बड़ी की आशंका एक बार फिर सामने आने लगी है। मंडियों से उठान के बाद राइस मिलों में पहुंच रहे धान के स्टॉक की जांच के दौरान दो मिलों में रिकॉर्ड के मुकाबले 94 क्विंटल धान कम मिला है। जगाधरी के एसडीएम विश्वनाथ के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम ने मां शारदा राइस मिल और सरस्वती राइस मिल में छापेमारी कर स्टॉक का भौतिक सत्यापन किया।
विज्ञापन

दोनों मिलों में रिकॉर्ड और मौके पर उपलब्ध धान का मिलान करने पर यह अंतर सामने आया। प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभाग को नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखा है। जगाधरी एसडीएम विश्वनाथ ने बताया कि प्रशासन को शिकायत मिली थी कि कुछ राइस मिलों में रिकॉर्ड में धान का जितना स्टॉक दर्ज है, मौके पर उतना उपलब्ध नहीं है।
विज्ञापन

शिकायत के आधार पर टीम ने दोनों राइस मिलों में जांच की। इस दौरान मां शारदा राइस मिल में रिकॉर्ड के मुकाबले 38.25 क्विंटल धान कम पाया गया। वहीं, सरस्वती राइस मिल में 55.75 क्विंटल धान की कमी मिली। दोनों मिलों में कुल 94 क्विंटल धान कम मिला है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed