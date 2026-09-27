Yamuna Nagar News: दूसरे दिन सभी स्कूलों में पहुंचाए प्रश्नपत्र

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जगाधरी। अर्धवार्षिक परीक्षाओं के दूसरे दिन शनिवार को शिक्षा विभाग परीक्षा व्यवस्था को लेकर सख्त नजर आया। शुक्रवार को जगाधरी खंड के कई स्कूलों में प्रश्नपत्र नहीं पहुंचने के बाद विभागीय अधिकारियों ने शनिवार को परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। इसके साथ ही सभी केंद्रों पर प्रश्नपत्र पहुंचना सुनिश्चित किया गया। प्रश्नपत्र मिलने के बाद शिक्षकों ने राहत की सांस ली और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार परीक्षा करवाई। शुक्रवार को प्रश्नपत्र उपलब्ध नहीं होने पर शिक्षकों को डिजिटल बोर्ड पर प्रश्न लिखकर परीक्षा करवानी पड़ी थी। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी अशोक राणा ने बताया कि शुक्रवार को हुई अव्यवस्था की जांच की जा रही है। इसके साथ संबंधित अधिकारी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा जाएगा। संवाद